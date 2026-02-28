Luchè è venuto a Sanremo per fare sé stesso

Luchè si è presentato a Sanremo per essere se stesso, senza filtri o compromessi. La sua presenza nel contesto del Festival ha attirato l’attenzione, mentre il clima generale della manifestazione è caratterizzato da un continuo fermento e discussioni. Durante questa settimana, tra eventi e incontri, molte persone si sono soffermate su aspetti diversi del Festival, rendendo l’atmosfera sempre più vivace e complessa.

Tutto il corollario intorno al Festival di Sanremo è un tritacarne per antonomasia. Sarà impossibile in questa settimana incontrare una persona che non si lamenta di qualche tipo di cosa. Il tema preferito di tutti è la fretta, così tanto che sembra assurdo che qualcuno non abbia pensato di omaggiare Angelina e dedicarle una cumbia come la Mango fece con la noia. Capirete lo stupore, dunque, di sedersi a ragionare con una persona, approfondire, in una settimana in cui sembra che il detto chi si ferma è perduto sia fatalmente vero. Luchè è sempre stato un artista e un rapper riflessivo, la cosa interessante di questa sua settimana è che il Festival non sembra averlo cambiato.