Il consiglio comunale di Monte Argentario ha approvato il nuovo regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, noto come ’saldo e stralcio’. Questa misura permette agli enti locali di adottare procedure straordinarie per la regolarizzazione dei debiti tributari e patrimoniali. Tuttavia, alcune persone considerano questa decisione ingiusta.

Nel consiglio comunale approvato il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, che consente agli enti locali di introdurre misure straordinarie per la regolarizzazione dei debiti tributari e patrimoniali. "La misura è finalizzata, da un lato, a favorire il recupero di crediti di difficile esazione, trasformandoli in risorse effettivamente disponibili per il bilancio dell'ente – spiega l'assessore al bilancio Silvano Scotto – e, dall'altro, a consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con condizioni sostenibili, riducendo sanzioni, contenzioso e costi amministrativi. Il regolamento...

© Lanazione.it - Luce verde al ’saldo e stralcio’. Approvato il Regolamento. Ma c’è chi lo ritiene ingiusto

