Luca Banchi | Concentrati fin dall’inizio vittoria di stasera un piccolo passo

L’Italia ha vinto contro la Gran Bretagna a Newcastle, con un punteggio di 57-93, nella terza partita delle qualificazioni ai Mondiali del 2027. Luca Banchi, allenatore della nazionale, ha detto che bisogna concentrarsi fin dall’inizio e ha definito questa vittoria un piccolo passo avanti. La squadra si presenta con un risultato di rilievo e si prepara alla prossima sfida.

C’è ampia soddisfazione in casa azzurra dopo il 57-93 con cui l’Italia ha sconfitto la Gran Bretagna a Newcastle upon Tyne nella terza partita delle qualificazioni ai Mondiali del 2027. Si è chiaramente vista la differenza attuale tra le due squadre, che si ritroveranno lunedì a Livorno. Queste le parole di coach Luca Banchi alla FIP: “ Congratulazioni alla squadra. I ragazzi sono rimasti concentrati fin dall’inizio e il fatto che in 11 su 12 abbiano segnato questa sera significa che sono stati ben distribuiti minuti e responsabilità. Con questa formula, la vittoria di stasera è un piccolo passo e ora dobbiamo resettare tutto per presentarci a Livorno e offrire una prestazione di livello contro una squadra che avrà in più Quinn Ellis e il desiderio di rivalsa per la sconfitta di questa sera “. 🔗 Leggi su Oasport.it

