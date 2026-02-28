Lorient-Auxerre domenica 01 marzo 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Domenica 1 marzo 2026 alle 17:15 si svolge la partita tra Lorient e Auxerre, valida per il 24º turno di Ligue 1. Le formazioni ufficiali sono state rese note e si conoscono i convocati delle due squadre. Pantaloni guida il Lorient in casa, mentre Pelissier è alla guida dell’Auxerre, che attualmente si trova in una posizione di rischio in classifica.

Turno numero 24 di Ligue1 che vede il Lorient di Pantaloni impegnato in casa contro il pericolante Auxerre dell'ex Pelissier. I merlus proseguono nella loro serie positiva con il pari di Nizza, un 3 a 3 che vale il trentaduesimo punto stagionale. Adesso sognare l'Europa è lecito con il quinto posto a soli 5 punti di distacco, e una squadra che continua a stupire dopo essere.