L’Ordine sospende solo per i vaccini

Un anestesista condannato per sette omicidi volontari resta in servizio mentre l’Ordine professionale sospende solo i medici per motivi legati ai vaccini. La decisione ha suscitato sorpresa e critiche, considerando la gravità della condanna e l’assenza di provvedimenti simili in altri casi. La situazione mette in discussione le misure adottate nei confronti dei professionisti sanitari coinvolti in procedimenti penali.

Ci ha pensato 12 anni l’Ordine dei medici per sospendere un medico anestesista rianimatore, colpevole di sette omicidi volontari. Nessuna lunga riflessione e radiazioni velocissime invece per i sanitari che durante la pandemia Covid, senza ammazzare nessuno, si sono rifiutati di sottoporsi alla vaccinazione anti coronavirus e così, oltre a essere bollati come medici «no vax», sono stati accusati di non rispettare «un dovere etico e deontologico». Ma tant’è e soltanto ieri la direzione generale dell’Asst Lecco ha disposto la sospensione con effetto immediato del dottor Vincenzo Campanile, 53 anni, anestesista rianimatore del 118 di Monfalcone (Gorizia), e il divieto assoluto di riprendere servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate (Lecco). 🔗 Leggi su Laverita.info

