Durante la Milano Fashion Week, Madonna ha fatto il suo ingresso alla sfilata di Dolce&Gabbana indossando un look total black completato da un paio di guanti turchesi. La cantante si è presentata tra il pubblico, attirando l’attenzione con il suo stile trasgressivo. La sua presenza ha suscitato grande curiosità e ha acceso i riflettori sulla manifestazione.

Look total black e un paio di guanti turchesi che urlano trasgressione. La regina del pop ferma Milano

