Lo stop in via del Commercio Sottopasso chiuso allarme attività Gli esercenti incontrano il Comune

A causa della chiusura del sottopasso che collega via del Commercio a via Piceno Aprutina, i commercianti della zona sono stati convocati in un incontro con il Comune. La decisione di chiudere il sottopasso ha generato preoccupazione tra gli esercenti, che temono ripercussioni sulle attività commerciali e sulla frequentazione della zona. La chiusura è stata annunciata e sta causando disagi ai negozi e ai clienti.

Cresce la preoccupazione tra i commercianti di via del Commercio per l’imminente chiusura del sottopasso che collega la strada a via Piceno Aprutina. Il provvedimento, annunciato dal Comune, si rende necessario per consentire l’ultimo step dei lavori del nuovo ponte sul fiume Tronto, l’infrastruttura destinata a collegare il quartiere di Monticelli con la zona Castagneti, nell’ambito del maxi progetto del Ponte sul Tronto. Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, nei prossimi giorni (la data ufficiale sarà resa nota a breve) il sottopasso di via Piceno Aprutina sarà chiuso per diversi mesi. Uno stop probabilmente totale, che riguarderà veicoli e pedoni, con divieto di sosta 0-24 e deviazione dei flussi di traffico lungo percorsi alternativi segnalati nelle principali intersezioni della zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lo stop in via del Commercio. Sottopasso chiuso, allarme attività. Gli esercenti incontrano il Comune ll Comune incontra gli esercenti del viale: chiarezza su dehors, mobilità e sostaIl confronto è servito per esaminare le disposizioni del regolamento sui dehors e offrire ulteriori informazioni per l'adeguamento da parte di chi... Sottopasso chiuso e disagi alla viabilità: Civica Anselmo chiede lumi al ComuneA causa di una problematica al sottopasso di Torre Fossa, nei giorni scorsi è stata interrotta la circolazione nell’abitato della zona, all’incrocio... Aggiornamenti e notizie su Commercio. Discussioni sull' argomento Lo stop in via del Commercio. Sottopasso chiuso, allarme attività. Gli esercenti incontrano il Comune; Rigassificatore, il M5S attacca dopo lo stop alla Via; Mondello, dopo lo stop all'Italo Belga via alle concessioni brevi per salvare l'estate. L'azienda: apriremo u; Milleproroghe, via libera della Camera con 154 sì. Stop agli aumenti delle multe stradali. Manovra, nel maxi emendamento del governo salta l’anticipo di pensione con i fondi. Giorgetti: non interessava a nessunoGoverno elimina anticipo pensione con fondi complementari, risparmiando 130 milioni annui. Giorgetti giustifica la mossa definendola non strategica e poco utilizzata. Nuovo emendamento introduce ... milanofinanza.it Ex pentito uccide agente di commercio e si difende: "E' stata legittima difesa” - facebook.com facebook Artigianato, imprese sarde disertano mercato digitale e promozione sul web. Studio della Camera di commercio di Sassari #ANSA x.com