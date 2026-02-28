lo smart working storia di una rivoluzione mancata i dati istat

Negli ultimi tempi, si nota una diminuzione delle discussioni sullo smart working, specialmente a Milano. I dati dell’Istat mostrano che questa modalità di lavoro, che prometteva di cambiare radicalmente il modo di lavorare, sta perdendo terreno. Nonostante le aspettative iniziali, in Italia lo smart working sembra aver subito un rallentamento o addirittura un fallimento nel suo sviluppo.

Milano. Si parla sempre meno di smart working e un motivo c’è. Se doveva essere una rivoluzione in Italia è quantomeno abortita. I dati Istat pubblicati in settimana ci dicono che siamo rimasti indietro ad altri paesi europei che l’hanno presa sul serio e che evidentemente sono andati oltre la mera risposta all’emergenza Covid. Noi siamo stati bravissimi nell’immediato delocalizzando il lavoro praticamente in una notte ma successivamente la tensione innovativa che avrebbe dovuto coniugare lavoro da remoto e revisione dei modelli organizzativi aziendali si è fermata o si è fatta sciatta. Nel 2023 – ultimi riscontri disponibili – solo 1,5 milioni di lavoratori ha lavorato almeno metà dei giorni da casa (in percentuale 5,9) mentre la media Ue si attesta al 9,1 per cento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

