Lo scalo verso la transizione green | Entro luglio banchine elettrificate La sostenibilità è il nostro mantra

Entro il 30 giugno, il porto di Ancona completerà l’elettrificazione delle banchine grazie ai fondi del Pnrr. Questo intervento mira a rendere lo scalo più sostenibile e moderno, con l’obiettivo di ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza operativa. La realizzazione di queste infrastrutture rappresenta un passo importante verso la transizione verde del porto, che sarà operativo entro luglio con le banchine elettrificate.

"Siamo a un passo da un traguardo storico per il porto di Ancona: entro il 30 giugno, grazie al Pnrr, completeremo l’elettrificazione delle banchine, un passo concreto verso un porto moderno, sostenibile e integrato nella città". Così il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo, ha aperto ieri i lavori ad Ancona dell’evento "I porti al centro di una regione adriatico-ionica: cooperazione e competitività per una transizione sostenibile". "Quelli della transizione e della sostenibilità non possono essere temi separati dai piani di sviluppo — ha aggiunto — il porto deve crescere senza pesare sull’ambiente e sulla qualità della vita dei cittadini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

