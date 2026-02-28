Lo choc dell' infermiera; Domenico senza il cuore mai visto prima Martedì l' incarico per autopsia ma l' avvocato di famiglia ricusa un perito

Un'infermiera ha dichiarato di aver visto Domenico senza il cuore, descrivendo la scena come mai vista prima. Martedì è stato fissato l'incarico per l'autopsia, ma l'avvocato della famiglia ha rifiutato di accettare un perito incaricato. Il cuore del bambino proveniente da Bolzano era stato già espiantato prima che l'equipe del Monaldi potesse verificarne lo stato.

Il cuore del piccolo Domenico Caliendo era già stato espiantato prima che l’equipe del Monaldi verificasse lo stato di quello da trapiantare proveniente da Bolzano. E quando i medici hanno appurato che questo era compromesso e non avrebbe mai fatto un battito era troppo tardi per tornare indietro. A confermare la circostanza la deposizione resa al pm nei giorni scorsi da un’infermiera specializzata presente in sala operatoria lo scorso 23 dicembre. «Nella mia esperienza di trapianti era la prima volta che vedevo un torace vuoto», dice. Sollecitata dalle domande del magistrato, la teste ha ripercorso tutte le fasi dell’operazione dopo l’arrivo del nuovo cuore: «Dopo circa 5-6 minuti il coperchio del contenitore venne aperto e si accorsero che qualcosa non andava e che il cuore vecchio di Domenico era già sul tavolo». 🔗 Leggi su Feedpress.me

