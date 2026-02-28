LIVE Trento-Perugia 0-2 Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA | 15-19 Gli umbri intravedono il traguardo

Nel match di Supercoppa Italiana di volley, la partita tra Trento e Perugia si trova attualmente sul punteggio di 0-2, con un punteggio di 15-19. Gli umbri sono vicini a conquistare il traguardo e avanzare nella competizione. È possibile aggiornare la diretta cliccando sul link dedicato. La partita tra Civitanova e Verona si svolgerà alle 18, con la diretta disponibile online.

LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 18.00 15-19 Pasticcio di Ramon, che manda in rete l'attacco. Perugia scappa via sul +4. Timeout Trento. 6-9 Con estrema calma Ben Tara attende il movimento della difesa avversaria e sigla il punto del +3. 5-6 Confusione nel campo degli umbri, che regalano praticamente il punto. 20-25 SECONDO SET PERUGIA. Punto rocambolesco chiuso dall'attacco di Ben Tara. Gli umbri volano sul 2-0. 17-20 Diagonale vincente di Faure al termine di uno scambio prolungato. 9-11 Diagonale lunga a segno per Lavia. C'era stata anche l'invasione degli umbri. 6-10 Contrattacco vincente di Plotnytskyi. LIVE Trento-Perugia 0-1, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: gli umbri conquistano il primo setLA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 18. LIVE Trento-Perugia 0-2, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: gli umbri conquistano anche il secondo setLA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 18. A Trieste va in scena una Final Four di Supercoppa dal sapore speciale. Perché si gioca ad una settimana di distanza dall'inizio dei playoff e con le squadre già rodate. La prima delle due semifinali è una grande classica del volley italiano: Sir-Trento.