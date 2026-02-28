LIVE Sci alpino Discesa Garmisch 2026 in DIRETTA | Rogentin guida in attesa dei big

In questa giornata di gare di sci alpino, si stanno svolgendo le prove di discesa a Garmisch-Partenkirchen per i Giochi del 2026. Rogentin è in testa alla classifica in attesa dei favoriti, mentre nel superg femminile le atlete sono in partenza con il primo pettorale alle 11:30. Alle 10:15 è iniziata la manche femminile, con Paris che si avvicina al secondo intermedio.

11:33 Rimonta 3 decimi nel finale lo statunitense, che si inserisce al secondo posto a 52 centesimi da Rogentin. Schieder scivola al terzo posto, quarto Paris. Momento della verità con lo svizzero Marco Odermatt in partenza. 11:31 Peccato! Paris rimonta nel settore centrale, ma una piccola indecisione non consente all’azzurro di insidiare Rogentin. L’italiano è terzo ad un solo centesimo da Schieder. Si prosegue con l’americano Cochran-Siegle. 11:30 Paris è il più vicino al secondo intermedio. L’azzurro paga però 46 centesimi. 11:29 Tutti gli atleti pagano tantissimo al secondo intermedio da Rogentin, poi fanno praticamente gara pari, se non meglio, dell’elvetico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: Rogentin guida in attesa dei big LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: guida Hintermann10:21 Il francese Nils Allegre viaggia sui tempi del leader fino a metà gara e, con il recupero finale, è secondo a +0. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: guida Murisier10:13 Lo svizzero Alexis Monney, con un costante crescendo, si porta al comando con 1:49. Contenuti utili per approfondire Discesa Garmisch. Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: Suter torna alla vittoria, Goggia sale sul podio e guadagna punti su tutte; Sci alpino oggi discesa libera femminile a Soldeu: a che ora e dove vederla in diretta; Rivivi il LIVE! Goggia terza in discesa, Suter torna a esultare; Sci Alpino oggi in TV, dove vedere il Super G di Soldeu e la discesa di Garmisch: orari e programma. LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: Franzoni per un nuovo acutoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della discesa libera di Garmisch, gara valida per la Coppa ... oasport.it LIVE Sci alpino, Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: Suter torna alla vittoria, Goggia sale sul podio e guadagna punti su tutteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA MASCHILE A GARMISCH DALLE 10.00 I PETTORALI DI PARTENZA 12.52 ... oasport.it Oggi si accendono i motori sulla mitica Kandahar di Garmisch Gli azzurri sono pronti per la Discesa Libera, la gara regina della velocità: coraggio, traiettorie al limite e centesimi che possono valere il podio. Da Dominik Paris a Giovanni Franzoni, passan - facebook.com facebook Coppa del Mondo di Sci Alpino, domani alle 11:15 la Discesa Libera M a Garmisch : 6 Schieder, 7 Casse, 8 Paris, 13 Franzoni, 23 Innerhofer, 24 Alliod, 35 Bosca TV: Rai 2 ed Eurosport 1 x.com