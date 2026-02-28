LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA | Van der Poel fa il vuoto

Durante l’Omloop Nieuwsblad 2026, il ciclista Van der Poel ha accelerato, lasciando indietro i suoi avversari e creando un divario significativo. Nel corso della corsa, il gruppo ha ripreso Jelte Krijnsen del Team Jayco AlUla, Alexis Renard della Cofidis e Vincent Van Hemelen del Team Flanders-Baloise. La gara è proseguita con questi aggiornamenti in tempo reale, a partire dalle 16:01.

16:01 Il gruppo ha riassorbito Jelte Krijnsen (Team Jayco AlUla), Alexis Renard (Cofidis) e Vincent Van Hemelen (Team FLanders – Baloise). 15:59 Il fuoriclasse neerlandese continua la sua azione. Il vantaggio sui più immediati inseguitori è di 31". 15:57 Alle sue spalle ci sono Tim van Dijke (Red Bull – BORA – hansgrohe) e Florian Vermeersch (UAE Team Emirates – XRG). 15:54 L'olandese sta andando via in progressione e sembra non accusare la fatica. 15:53 van der Poel accelera e sgretola la concorrenza dei compagni di fuga. 15:50 Caduta in gruppo che coinvolge tanti corridori. Coinvolti diversi corridori, tra cui Brennan e De Lie. 15:44 Il drappello di testa sta affrontando il Parikeberg (0.