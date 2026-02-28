LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA | il gruppo controlla la fuga
Alle 14.09, nel corso della corsa, il gruppo controlla la fuga a circa 13 chilometri dal settore di Haaghoek. La diretta mostra chiaramente che la testa della corsa si è stabilizzata, con i corridori che si preparano per le ultime fasi. L'attenzione è rivolta alla situazione di gara, con i ciclisti che si avvicinano al settore di Haaghoek.
13.57 Ricordiamo i cinque componenti della fuga: Jelte Krijnsen (Team Jayco AlUla), Alexis Renard (Cofidis), Clement Alleno (Burgos Burpellet BH), Vincent Van Hemelen (Team FLanders – Baloise) ed Alexys Brunel (TotalEnergies). 13.25 I cinque attaccanti: Jelte Krijnsen (Team Jayco AlUla), Alexis Renard (Cofidis), Clement Alleno (Burgos Burpellet BH), Vincent Van Hemelen (Team FLanders – Baloise) ed Alexys Brunel (TotalEnergies). 13.13 Il percorso tra circa 30 chilometri proporrà il settore di pavé di Lange Munte. 12.54 I corridori riaffronteranno l’Eikenberg una seconda volta in questa corsa. Il secondo passaggio sul muro è posto a 60 chilometri dall’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA: 3 corridori in fuga ma il gruppo controlla
