LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA | 5 corridori in fuga il gruppo controlla a 3? 50?

Durante la corsa dell'Omloop Nieuwsblad 2026, cinque corridori sono in fuga mentre il gruppo principale si muove a circa 50 secondi di distanza. Sul percorso, il gruppo principale tiene sotto controllo la fuga, che ha un vantaggio superiore ai quattro secondi. A circa 13 minuti dall'inizio della tappa, i fuggitivi mantengono la testa, mentre il gruppo monitorizza attentamente la situazione. La gara è in corso con diverse azioni in corso lungo il percorso.

13.13 Il percorso tra circa 30 chilometri proporrà il settore di pavé di Lange Munte. 12.54 I corridori riaffronteranno l'Eikenberg una seconda volta in questa corsa. Il secondo passaggio sul muro è posto a 60 chilometri dall'arrivo. 12.48 Tra poco più di dieci chilometri i corridori arriveranno ai piedi della salita di Eikenberg, un'ascesa 1.2 chilometri al 5.2% di pendenza media ed interamente in pavè. 12.45 La testa della corsa ha superato sia il settore di Haaghoek che il muro di Leberg. 12.42 Quando il gruppo è stato fermato il distacco dalla testa della corsa era di 3' 15". Il vantaggio ovviamente resterà invariato 12.40 La testa della corsa sta affrontando il secondo settore di pavé, quello di Haaghoek, lungo 2000 metri