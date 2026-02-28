LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA | 3? di vantaggio per la fuga

Alle 14.31, la fuga nel Giro di Sardegna si trova con 2 secondi e mezzo di vantaggio. Nel frattempo, l'Omloop Nieuwsblad 2026 si svolge in diretta, con un margine di 3 secondi per alcuni ciclisti in fuga. La corsa è in corso e i protagonisti seguono il percorso tra le strade del Belgio. Gli aggiornamenti in tempo reale continuano a seguire l'evoluzione della gara.

14.29 La caduta in coda al gruppo non sembra aver creato gravi conseguenze. 14.15 Dopo il prossimo tratto in pavé si entrerà definitivamente nel vivo della corsa. 13.57 Ricordiamo i cinque componenti della fuga: Jelte Krijnsen (Team Jayco AlUla), Alexis Renard (Cofidis), Clement Alleno (Burgos Burpellet BH), Vincent Van Hemelen (Team FLanders – Baloise) ed Alexys Brunel (TotalEnergies). 13.25 I cinque attaccanti: Jelte Krijnsen (Team Jayco AlUla), Alexis Renard (Cofidis), Clement Alleno (Burgos Burpellet BH), Vincent Van Hemelen (Team FLanders – Baloise) ed Alexys Brunel (TotalEnergies). 13.13 Il percorso tra circa 30 chilometri proporrà il settore di pavé di Lange Munte. 14.09 Circa 13 chilometri al prossimo settore di Haaghoek.