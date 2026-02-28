LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA | 2? di vantaggio per la fuga

Alle ore 14.54, durante la corsa, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ha avuto un problema tecnico. Attualmente, la fuga davanti alla corsa ha un vantaggio di due minuti. La gara dell’Omloop Nieuwsblad 2026 è in corso con aggiornamenti in tempo reale e si può seguire la diretta per eventuali sviluppi.

14.59 Arriva il primo attacco significativo quando mancano 57 km all’arrivo. Ci prova Kasper Asgreen (EF Education – EasyPost) ad avvicinarsi ai cinque davanti. Alleno ha invece rallentato tornando in gruppo. 14.57 Movimenti in gruppo: Axel Zingle (Team Visma I Lease a bike) spinge nel gruppo, adesso a 01’39’’ dal quintetto di testa 14.51 Ora scende sotto i due minuti il vantaggio dei fuggitivi: 01’52”. 14.49 Attenzione ora a questo passaggio: i battistrada stanno passando per la seconda volta sull’Eikenberg. 14.48 Brutta caduta per due componenti della AUE Emirates – XRG: ad avere la peggio è Rui Oliveira, sembra non poter ripartire. 14.46 Riportiamo i cinque fuggitivi, al momento avanti con due minuti secchi di margine. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA: 2? di vantaggio per la fuga Leggi anche: LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA: 3? di vantaggio per la fuga Leggi anche: LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA: il gruppo controlla la fuga Approfondimenti e contenuti su Omloop Nieuwsblad. Temi più discussi: LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA: Van der Poel l’uomo da battere; DIRETTA Omloop Nieuwsblad 2026 LIVE; Dove vedere in tv la Omloop Nieuwsblad 2026: orari, programma, streaming; 2026 NFL Scouting Combine - Defensive Linemen & Linebackers in Diretta Streaming. LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA: 2? di vantaggio per la fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI SARDEGNA DALLE 13.40 14.48 Brutta caduta per due componenti della AUE Emirates - ... oasport.it OMLOOP HET NIEUWSBLAD. SI APRE IN BELGIO LA STAGIONE DELLE CLASSICHE. PERCORSO E FAVORITIIl weekend che tutti in Belgio aspettavano è finalmente arrivato: si corre oggi la prima classica dell’anno, la Omloop Het Nieuwsblad. Dopo la presentazione delle squadre nell’iconico velodromo Kuipke ... tuttobiciweb.it E' giunta l'ora delle sfide belghe, segui la Omloop Het Nieuwsblad in diretta con noi tra Muri e Pavè #OHN26 #Ciclismo tuttobiciweb.it/article/177220… x.com E' giunta l'ora delle sfide belghe, segui la Omloop Het Nieuwsblad in diretta con noi tra Muri e Pavè #OHN26 #Ciclismo https://www.tuttobiciweb.it/article/1772201771 - facebook.com facebook