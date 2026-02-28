LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Zana tenta l’azione solitaria

Oggi si svolge la tappa del Giro di Sardegna 2026, con Zana che ha tentato un'azione solitaria durante la corsa. La gara è in corso e i spettatori possono seguire gli aggiornamenti in diretta. La cronaca viene trasmessa a partire dalle 11, con la copertura della tappa in tempo reale. La corsa prosegue con vari movimenti tra i ciclisti e i commentatori seguono ogni sviluppo.

15.22 Dominio della Soudal Quick Step che ha controllato la corsa fino al Su Pradu dove ha attaccato con Gianmarco Garofoli e Filippo Zana, i quali hanno scremato il gruppo con continui scatti. Nella discesa finale è rientrato Louis Vervaeke, che ha lavorato per i suoi compagni fino ai -10 chilometri dove Zana ha piazzato l'attacco decisivo. 15.19 Tappa e maglia per Filippo Zana!! L'azzurro vince in solitaria a Nuoro 15.18 La volata per il secondo posto mette in palio secondi importanti per la lotta alla terza posizione della generale. 15.17 FLAMME ROUGE! Filippo Zana passa sotto lo striscione dell'ultimo chilometro con 40" di vantaggio sul gruppo.