LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | forcing della Soudal Quick Step sull’ultima salita

Oggi si svolge il giro di Sardegna 2026, con la tappa in corso che viene seguita in diretta. La squadra Soudal Quick Step sta spingendo forte sull’ultima salita, cercando di guadagnare vantaggio. La corsa è in atto e i ciclisti si stanno sfidando lungo il percorso. La diretta internazionale è disponibile dalle 11, con aggiornamenti continui sulla competizione.

14.22 Ricordiamo che Masnada e Finn alla partenza avevano 59" di ritardo da Zana e Garofali, che sono virtualmente in testa alla classifica visto il crollo di Garibbo 14.21 Inizia ufficialmente il Su Pradu! 12 km al 5.9% di pendenza media con punte al 15% 14.20 Terminata la discesa che porta da Nuoro a Su Pradu. La strada a breve inizierà a salire nuovamente. 14.19 Del gruppo di testa fanno parte anche Lorenzo Mark Finn e Fausto Masnada. 14.17 Al termine di questa discesa i corridori inizieranno la salita di Su Pradu (12 km al 5.9%) 14.14 Sul GPM di Nuoro è passato in prima posizione Louis Vervaeke davanti a Gauthier Servranckx e Mauri Vansevenant. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: forcing della Soudal Quick Step sull’ultima salita LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata non scontataBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Sardegna 2026, la Ortistano-Carbonia. LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Zana riagguanta i fuggitivi15:23 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Sardegna 2026. Tutto quello che riguarda Giro di Sardegna. Temi più discussi: LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Rajovic si impone nello sprint di Tortolì, secondo un ottimo Donati; Dove vedere il Giro di Sardegna 2026 in TV e Streaming? Dirette su Rai, Discovery+ e YouTube; Ciclismo - S2026 - Ciclismo. Giro di Sardegna - 2a tappa - in diretta su Rai Sport 26/02/2026 alle 13:40; La 4a tappa del Giro di Sardegna 2026 in diretta streaming. LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Rajovic si impone nello sprint di Tortolì, secondo un ottimo DonatiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:34 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro di Sardegna 2026. Appuntamento a ... oasport.it LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: chi si prenderà la frazione regina?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro di ... oasport.it Il Giro di Sardegna riparte questa mattina da Arbatax. Il grande Fabio Aru presente! - facebook.com facebook Giro di Sardegna 2026: Dušan Rajovic minimalnie lepszy od Davide Donatiego. Bardzo zacieta koncówka x.com