Oggi si tiene la tappa del Giro di Sardegna 2026, con la corsa in diretta streaming. La squadra Soudal Quick Step ha iniziato un forcing intenso, mentre Finn si è staccato dal gruppo principale. Gli appassionati possono aggiornare la situazione in tempo reale cliccando sul link dedicato alla diretta. L'evento prosegue con continui sviluppi nella corsa.

14.32 Finn ha perso qualche metro rispetto al gruppo in testa alla corsa. Il giovane azzurro è stato uno dei primi a staccarsi su questa salita. 14.29 Gruppo allungato. Alle spalle degli uomini della Soudal Quick-Step c’è un trenino della Lidl Trek 14.27 Accelera ulteriormente Mauri Vansevenant che potrebbe essere alla fine del suo lavoro. 14.22 Ricordiamo che Masnada e Finn alla partenza avevano 59" di ritardo da Zana e Garofali, che sono virtualmente in testa alla classifica visto il crollo di Garibbo 14.21 Inizia ufficialmente il Su Pradu! 12 km al 5.9% di pendenza media con punte al 15% 14.20 Terminata la discesa che porta da Nuoro a Su Pradu. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: forcing della Soudal Quick Step, si stacca Finn

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro di Sardegna 2026.

