LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fase decisiva della corsa si stacca Finn

Oggi si corre la tappa di apertura del Giro di Sardegna 2026, con la corsa che entra nella sua fase più importante. Durante la gara, il ciclista Finn si stacca dal gruppo principale, creando un momento cruciale nella competizione. La corsa è seguita in diretta dalla Omloop Nieuwsblad di ciclismo, che fornisce aggiornamenti continui fin dalle 11.

14.43 Rispondono gli avversari che rientrano su Garofoli. Come viene chiuso il buco attacca Filippo Zana. 14.38 A guidare il gruppo è Kristian Egholm (Lidl Trek) con a ruota Liam O'Brien. 14.36 In testa al gruppo si mette la Lidl Trek che cambia ritmo e prende il posto della Soudal Quick Step 14.34 Mancano poco meno di 6 chilometri allo scollinamento di Su Pradu. 14.32 Finn ha perso qualche metro rispetto al gruppo in testa alla corsa. Il giovane azzurro è stato uno dei primi a staccarsi su questa salita. 14.29 Gruppo allungato. Alle spalle degli uomini della Soudal Quick-Step c'è un trenino della Lidl Trek 14.27 Accelera ulteriormente Mauri Vansevenant che potrebbe essere alla fine del suo lavoro.

LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: chi si prenderà la frazione regina?Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro di Sardegna 2026.

