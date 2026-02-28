LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 30 corridori in testa Garibbo prova a rientrare

Oggi si svolge la tappa del Giro di Sardegna 2026, con 30 corridori in fuga nel tratto di gara. Tra i protagonisti c’è Garibbo, che sta cercando di rientrare sul gruppo principale. La corsa è in corso e le immagini sono aggiornate in tempo reale sulla piattaforma dedicata, con la diretta che comincia alle 11.

14.13 Vedremo su chi punterà la Soudal Quick Step che può contare sia su Filippo Zana che su Gianmarco Garofoli, i quali hanno lo stesso tempo nella classifica generale. 14.08 La Soudal alza leggermente il ritmo per mantenere le posizioni di testa e poter prendere davanti la discesa. 14.05 Proviamo a fare chiarezza sulla situazione in corsa quando mancano 50 chilometri. In testa c'è un gruppo con una trentina di corridori controllato dalla Soudal Quick Step. A 1' 50" ci sono quattro inseguitori tra cui Nicolò Garibbo. 14.03 Ricordiamo che Garibbo indossa la maglia di leader di questa corsa. L'italiano è al comando della generale con 4" su Gianmarco Garofoli e Filippo Zana.