LIVE Civitanova-Verona 1-2 Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA | i marchigiani vincono 25-17 il terzo set e accorciano le distanze

Nella partita di Supercoppa Italiana volley 2026 tra Civitanova e Verona, i veneti hanno conquistato la vittoria finale con il punteggio di 2-1, dopo aver vinto il terzo set 25-17. La gara si è svolta in diretta e ha visto i marchigiani ridurre le distanze. Contestualmente, è possibile aggiornarsi sulla semifinale tra Trento e Perugia, partita iniziata alle 15.

LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15.30 25-17 TERZO SET A CIVITANOVA! L'ace di Gargiulo regala una speranza alla squadra di Medei. 10-4 Attacco di seconda intenzione di Christensen che trova il vincente. Videocheck chiesto dalla Lube per i quattro tocchi eventuali di Verona. 28-30 SECONDO SET A VERONA! QUATTRO TOCCHI DI CIVITANOVA! La Lube regala il secondo parziale ai suoi avversari che sono ad un set dalla finale. 28-29 Che colpo di Sani che trova il colpo morbido su una palla staccata da rete e difficile da attaccare. 28-28 Nikolov non è da meno e piazza la diagonale che annulla il set point di Verona. LIVE Civitanova-Verona 0-2, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: i marchigiani cercano la reazione giusta nel terzo set, 9-2LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15. LIVE Civitanova-Verona 0-2, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: i marchigiani cercano la reazione giusta nel terzo set, 5-2LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15. LIVE Civitanova-Verona 0-1, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: finale di secondo set pazzesco, 28-28CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15.30 28-29 Che colpo di Sani