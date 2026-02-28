L' Italia sa sempre coprirsi di ridicolo anche durante le tragedie | il nostro Ministro della Difesa bloccato a Dubai Che ci faceva?

Durante una visita ufficiale a Dubai, il Ministro della Difesa italiano si è trovato inaspettatamente bloccato e impossibilitato a tornare in Italia. La notizia ha fatto il giro dei media, sollevando domande sulla gestione degli spostamenti ufficiali da parte dei servizi di sicurezza. Paolo Mieli ha commentato la situazione, chiedendosi se i servizi abbiano effettivamente permesso l’uscita del ministro o se ci siano stati problemi imprevisti.

Da anni dico che l'Italia non esiste più come nazione e come soggetto politico e ora ne abbiamo una conferma, ma nel peggiore dei modi. Il Ministro della Difesa dell'Italia è bloccato come un normale cittadino privato e proprio a Dubai, nel bel mezzo di una guerra terribile che congela tutto il Golfo Persico. Non ci sono in Italia i Servizi di sicurezza? Perchè gli è stato permesso di andare da privato con un volo di linea in uno scenario di guerra? E ancora: cosa ci faceva il nostro Ministro della Difesa in uno Stato del Golfo nel bel mezzo di una gravissima crisi internazionale? Non è gossip questo: uno dei Ministri più importanti del nostro Governo non è mai solo un "cittadino privato" come gli altri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il ministro Crosetto bloccato a Dubai dopo la sospensione dei voliABBONATI A DAYITALIANEWS Stop ai collegamenti aerei per l’attacco in Iran Il ministro della Difesa Guido Crosetto si trova attualmente a Dubai...

Il Ministro Guido Crosetto bloccato a Dubai in seguito agli attacchi USA e Israele contro l’IranIl Ministro della Difesa Guido Crosetto bloccato a Dubai in seguito agli attacchi USA e Israele contro l’Iran.

ATTACCO ALL'IRAN | Il ministro della Difesa Guido Crosetto si trova bloccato a Dubai con la propria famiglia in attesa che riaprano i voli, momentaneamente sospesi per l'attacco in Iran #ANSA - facebook.com facebook

Talmente "alleati" che non vengono nemmeno informati di un imminente attacco. Il Ministro della Difesa italiano è bloccato a Dubai. Il Ministro della Difesa. x.com