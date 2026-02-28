L’Italia ribalta l’Inghilterra Mannion gioca senza freni

In una partita di basket, l’Italia ha battuto l’Inghilterra con il punteggio di 93-57. Nell’incontro, il giocatore Mannion ha avuto un ruolo determinante, giocando senza freni. Per l’Inghilterra, i punti sono stati distribuiti tra vari giocatori, con Weatle che ha segnato 10 punti e Yeboah 9. La partita si è svolta con una netta differenza di punti tra le due squadre.

Inghilterra 57 Italia 93 INGHILTERRA: Olaseni 6, Adamu 4, Nelson 2, Watson-Gayle, Uduje 2, Belo 4, Yeboah 9, Hesson 5, Weatle 10, Akin 4, Williams 8, Whelam 3. All. Steutel ITALIA: Della Valle 11, Spissu 8, Mannion 19, Tessitori 9, Niang 9, Suigo 6, Casarin, Diouf 10, Veronesi 8, Akele 4, Petrucelli 5. All. Banchi Arbitri: Vulic, Calatrava, Matejek Note. Parziali: 14-32; 27-51; 46-65. Tiri da due: Inghilterra 1431; Italia 1938. Tiri da tre: 624; 1124. Tiri liberi: 1120; 2227. Rimbalzi: 25; 45. BASKET di Massimo Selleri Staordinaria nel risultato, i criticoni potrebbero dire che l'Italia che ha affondando l'Inghilterra a Newcastle non è stata perfetta nel gioco.