L' Iran risponde con i missili Cosa sta succedendo? Tricarico | Una guerra non inizia così

Usa e Israele hanno lanciato oggi sabato 28 febbraio un duro attacco all'Iran, un messaggio forte e chiaro alla popolazione: ribellatevi al regime degli ayatollah che ha i giorni contati. "I militari degli Stati Uniti hanno avviato grandi operazioni di combattimento in Iran. Il nostro obiettivo è difendere gli americani eliminando le minacce imminenti provenienti dal regime iraniano", ha affermato Donald Trump in un video diffuso su Truth. "Questo regime terroristico non potrà mai avere un'arma nucleare. Lo dico di nuovo, non potranno mai avere un'arma nucleare", ha scandito il presidente Usa. Intanto Teheran ha annunciato una dura reazione, che si concretizzata nel lancio di missili verso Israele. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Cosa sta succedendo in Iran e cosa c’è dietro alle protesteRoma, 11 gennaio 2026 – Quattordici giorni di manifestazioni, 100 morti per la reazione dellle forze di sicurezza, 2mila arresti, proteste in 270...

Iran, missili supersonici CM-302 in arrivo dalla Cina: Teheran pronta alla guerra con gli Usa. «Una possibile svolta»L'Iran è vicino a firmare un accordo con la Cina per l'acquisto di missili da crociera antinave CM-302 in un momento di forte escalation militare nel...

L'Iran attacca l'Iraq: cosa sta succedendo

Israele attacca, l'Iran risponde. L'analisi di Tricarico: Una guerra non inizia cosìUsa e Israele hanno lanciato oggi sabato 28 febbraio un duro attacco all'Iran, un messaggio forte e chiaro alla popolazione: ribellatevi al ... iltempo.it

Israele attaca l’Iran (con l’appoggio degli Usa). Ecco cosa può succedere adessoTel Aviv annuncia raid coordinati con gli Stati Uniti contro infrastrutture strategiche iraniane. Stato di emergenza, spazio aereo chiuso e timori di missili e droni in arrivo. Sullo sfondo il nodo nu ... panorama.it

Iran, la rete di ‘proxy’ per colpire Usa La strategia per rispondere ad attacco Trump (Adnkronos) - Se Donald Trump decidesse di colpire l'Iran con raid su larga scala, la risposta di Teheran potrebbe arrivare attraverso la sue rete di proxy in Medio Oriente, ma - facebook.com facebook

