L'intelligenza artificiale di Burger King ora controlla se i dipendenti dicono grazie e per favore

Burger King ha introdotto un assistente vocale basato sull'intelligenza artificiale nei suoi ristoranti negli Stati Uniti. Il sistema monitora se i dipendenti pronunciano parole di cortesia come

Un assistente vocale basato su IA entra nei ristoranti americani della catena: tra efficienza operativa e analisi delle parole di cortesia, la sperimentazione riaccende il dibattito sulle tecnologie di controllo sul posto di lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ora sappiamo come pensano i bambini già a due mesi: la scoperta grazie all’intelligenza artificialeUna ricerca del Trinity College rivela che a soli due mesi i bambini sanno già classificare gli oggetti.

L’intelligenza artificiale ora può prevedere se un bambino sordo imparerà a parlareUn algoritmo basato sul deep learning ha anticipato conl'oltre il 90% di precisione i progressi linguistici dei bambini dopo l'impianto cocleare.

Una selezione di notizie su Burger King.

Temi più discussi: Alle OGR Torino il 1° Forum nazionale sull’Intelligenza Artificiale per l’industria; L'intelligenza artificiale fa già tutto (e meglio) di noi medici. Ci ruba il lavoro? No, lo cambia; No alle omelie fatte con l'intelligenza artificiale. Il dialogo del Papa con il clero di Roma; L'intelligenza artificiale applicata alla ricerca nelle discipline del progetto.

Calderone: Osservatorio lavoro e intelligenza artificialeLa ministra: lunedì le nomine, a capo dello organismo ci sarà padre Benanti. Minzatu, commissaria Ue: il 15% dei lavori attuali è a rischio sostituzione ... avvenire.it

Academy gratuita sull'intelligenza artificiale per il Terzo settoreRiparte a marzo un nuovo ciclo di incontri formativi di Good Loop, che accompagna le persone coinvolte nelle organizzazioni non profit a qualsiasi ... avvenire.it

Burger King Italia (@BurgerKingMilanoCertosa) - facebook.com facebook

Rider, la Cgil porta in tribunale Burger King Causa pilota contro il colosso del fast food per sfruttamento e omesso controllo sulla filiera in cui operano i ciclofattorini. Oggi l'Usb chiama i rider alla mobilitazione nazionale Roberto Ciccarelli x.com