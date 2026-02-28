L’inizio della finale di Sanremo e l’appello contro le guerre | I bambini hanno diritto di sognare

La finale di Sanremo 2026 è iniziata con un momento diverso dal solito, quando Carlo Conti, accompagnato da Laura Pausini e dalla giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti, ha rivolto un appello per la pace, in seguito all’attacco di questa mattina tra Usa, Israele e Iran. Sono state lette parole dedicate ai bambini e al loro diritto di sognare, in un’atmosfera che ha mescolato musica e messaggi di speranza.

Un inizio a dir poco insolito per questa finale del Festival di Sanremo 2026. Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini e della giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti hanno aperto con un pensiero per la pace, dopo l’attacco di questa mattina di Usa e Israele all’Iran. “Buonasera, prima di iniziare volevamo fare una riflessione alla luce di quello che sta accadendo”, ha detto il direttore artistico. Poi ha preso la parola Cardinaletti. “Questa è una storia molto complessa che ha in sé una grossa contraddizione: vorremmo tutti il popolo iraniano libero, dall’altro lato c’è un conflitto di cui non conosciamo l’esito e il ruolo del servizio pubblico è cercare di capire e di raccontarvi cosa succede, lo stiamo facendo e continueremo a farlo”, ha detto la giornalista. 🔗 Leggi su Tpi.it

