L’illusione dura cinque minuti poi il Como annichilisce il Lecce

Nel primo tempo, Coulibaly segna un gol che dà speranza al Lecce, ma nel giro di pochi minuti il Como risponde con tre reti, portandosi avanti nel punteggio e mettendo fine alle ambizioni degli ospiti. La partita si conclude con il risultato di 3 a 1 in favore dei padroni di casa, che hanno dominato la seconda metà del match.

COMO – Coulibaly illude il Lecce, ma il Como impiega pochi minuti a mettere le cose in chiaro e alla fine vince 3 a 1.Con i gol di Douvikas, Rodriguez e Kempf già al termine del primo tempo i lariani avevano scavato un solo profondo che nella ripresa avrebbe potuto assumere dimensioni anche più. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: L’illusione dura 5 minuti: la Fiorentina passa, poi si fa travolgere dal Sassuolo

Leggi anche: Il Lecce dura un tempo, poi si accende la Cremonese e resta al buio. Fa festa Nicola

Contenuti e approfondimenti su Como.

Discussioni sull' argomento Vola in testa, poi si ritira: la giornata più dura per Tommaso Giacomel: Devastante; Almeno risparmiateci gli appelli per la natalità, se non volete darci il congedo parentale paritario; Hockey su pista, punto pesante per la Cresh Eboli a Scandiano. Vicinanza convocato al Centro Nazionale Promote; Sanremo & Lotto: La Smorfia dell’Ariston tra Canzoni e Numeri Fortunati.

L'Illusione Perfetta - Now You See Me: Now You Don't, la recensione: cinema escapista, disimpegnato e illogicoTornano i Quattro Cavalieri, anzi cinque. Che con tre nuove leve arrivano quindi a quota otto. Grande affollamento, una villain bondiana, tanta voglia di divertire in leggerezza. E un saluto a Zohran ... comingsoon.it

Quarto timbro in campionato per Kempf e 3-1 Como - facebook.com facebook

#Como, altri tre punti per l'Europa: #Lecce ribaltato 3-1. Mercoledì la sfida in #CoppaItalia contro l' #Inter x.com