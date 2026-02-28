L’illusione dura cinque minuti poi il Como annichilisce il Lecce
Nel primo tempo, Coulibaly segna un gol che dà speranza al Lecce, ma nel giro di pochi minuti il Como risponde con tre reti, portandosi avanti nel punteggio e mettendo fine alle ambizioni degli ospiti. La partita si conclude con il risultato di 3 a 1 in favore dei padroni di casa, che hanno dominato la seconda metà del match.
COMO – Coulibaly illude il Lecce, ma il Como impiega pochi minuti a mettere le cose in chiaro e alla fine vince 3 a 1.Con i gol di Douvikas, Rodriguez e Kempf già al termine del primo tempo i lariani avevano scavato un solo profondo che nella ripresa avrebbe potuto assumere dimensioni anche più. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
