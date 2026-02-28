Domenica 1 marzo 2026 alle 17:15 si gioca Lille contro Nantes. Sono state rese note le formazioni ufficiali e i convocati, mentre le quote e i pronostici sono stati aggiornati. La partita si disputa a Belgrado, dove il Lille tenta di ottenere la terza vittoria consecutiva con l’obiettivo di avvicinarsi alla zona Champions.

Ci sono gare che cambiano la storia di una stagione e quella di Belgrado potrebbe aver ridato la spinta al Lille per inseguire la zona Champions: oggi contro il Nantes la squadra di Genesio cerca la terza vittoria consecutiva. I Dogues hanno ritrovato i gol di Giroud, che si è caricato la squadra sulle spalle e nella bolgia del Marakana ha segnato in apertura il gol che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lille-Nantes (domenica 01 marzo 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Lille-Nantes (domenica 01 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiCi sono gare che cambiano la storia di una stagione e quella di Belgrado potrebbe aver ridato la spinta al Lille per inseguire la zona Champions:...

Lione-Lille (domenica 01 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiHa concluso il girone di Europa League da primo il Lione di Fonseca, e oggi i Gones sono qui a testare la forma del Lille dell’ex Genesio.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lille Nantes.

Discussioni sull' argomento Lilla - Nantes; PREVIEW | Lille vs Nantes - team news, lineups, predictions; Stage in Francia nel campo del radiogiornalismo con Euradio per 5 mesi; Ligue 1, il Lione di Fonseca cade a Strasburgo: si interrompe la striscia positiva.

piscina Rari Nantes a Mogliano - facebook.com facebook