Il liceo sportivo viene descritto come un’esperienza che funziona, portando benefici sia per il territorio sia come risorsa per il futuro. Un rappresentante della scuola ha spiegato che il percorso formativo offre opportunità concrete agli studenti e contribuisce alla crescita locale. La scuola ha evidenziato come il liceo sportivo rappresenti un punto di riferimento per giovani e comunità.

"Una esperienza che funziona: valore per il territorio e una risorsa per il futuro". È stato l’unanime commento ieri a Pievepelago della visita istituzionale all’innovativo liceo scientifico per gli sport invernali Cavazzi da parte dell’onorevole Paola Frassinetti sottosegretario alla Pubblica Istruzione. Un incontro ad alto livello che ha suggellato il crescente interesse per questa scuola: il prossimo anno sono previste 31 iscrizioni (il triplo rispetto ai primi anni) alla prima classe, mentre stanno entrando nuove discipline invernali dal pattinaggio all’hockey sul ghiaccio che si affiancheranno a sci da discesa, sci nordico e snowboard.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Liceo sportivo un valore per il territorio"

Valore sportivo o valore mediatico? Il peso della community negli sport moderniIl concetto di valore sportivo è diventato più complesso, perché oggi la prestazione non è l’unico elemento osservato dal pubblico.

Anche in città sbarca il liceo scientifico sportivoUn nuovo liceo è in arrivo a Urbino: dall’anno scolastico 2026-2027 sbarca nella città ducale, all’istituto Laurana Baldi, il liceo Scientifico...

LSS - LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO (Istituto Paci Seregno)

Contenuti e approfondimenti su Liceo sportivo.

Temi più discussi: Liceo sportivo un valore per il territorio; Per il liceo Sportivo una giornata di formazione con la polizia locale; Istituto Pontano di Napoli, 150 anni e una novità: nasce il Liceo Scientifico Sportivo; Iscrizione prima classe 2026-2027: scade oggi 21 febbraio 2026 ore 20. Indicazioni per ogni grado [LO SPECIALE].

Liceo sportivo un valore per il territorioPievepelago, la sottosegretaria Paola Frassinetti in visita alla scuola. Barcaiuolo (Fd’I): Essere qui è un segnale importante del Governo ... ilrestodelcarlino.it

I linguaggi giornalistici entrano al liceo sportivoIl progetto promosso da Estra ha coinvolto due classi dell’Istituto. Cambi-Serrani. msn.com

Falconara: Estra, gli studenti dell'IIS Cambi Serrani – Liceo Sportivo raccontano le buone notizie dello sport - facebook.com facebook

Oggi in #MapeiSport gli studenti della 4a Liceo Scientifico Sportivo di Gallarate (Varese) si sono messi alla prova imparando tante nozioni utili per la loro formazione da @e_rampinini e i nostri tecnici #WEare4YOU #scuola #scienzemotorie x.com