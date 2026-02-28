Lì dove serve | Verona celebra gli 87 anni del corpo nazionale dei vigili del fuoco

Venerdì 27 febbraio 2026 a Verona si è svolta la cerimonia per l’87esimo anniversario del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alla celebrazione hanno partecipato autorità civili e militari, rappresentanti delle istituzioni e personale, sia in servizio che in congedo. La ricorrenza ha richiamato l’attenzione sul tema scelto per questa edizione.

Cerimonia tra comando e prefettura, omaggio ai caduti e 108 elogi per l’impegno e la professionalità delle donne e degli uomini al servizio della comunità A Verona si è celebrato venerdì 27 febbraio 2026 l’87esimo anniversario dell’istituzione del corpo nazionale dei vigili del fuoco, ricorrenza che ha richiamato autorità civili e militari, rappresentanti delle istituzioni e personale in servizio e in congedo attorno al tema scelto per quest’anno: “Lì dove serve”. La giornata si è aperta nella sede centrale del comando dei vigili del fuoco di Verona con l’alzabandiera, momento solenne che ha dato avvio alle celebrazioni. Alla presenza del prefetto di Verona, Martino, è stata quindi deposta una corona d’alloro presso la lapide che ricorda i vigili del fuoco scaligeri caduti in servizio, in un passaggio carico di raccoglimento e memoria. 🔗 Leggi su Veronasera.it

