Lì dove serve | i vigili del fuoco di Lecce celebrano 87 anni di storia e impegno

I vigili del fuoco di Lecce hanno festeggiato ieri i 87 anni dalla loro fondazione, avvenuta il 27 febbraio 1939. La cerimonia ha riunito operatori e rappresentanti del corpo, che hanno ricordato il lungo percorso di servizio svolto nella provincia. La celebrazione ha sottolineato l’importanza della presenza quotidiana di questi uomini e donne che intervenendo “lì dove serve” garantiscono sicurezza e supporto alla comunità.

LECCE – Una presenza costante, silenziosa ma imprescindibile. È questo il volto del corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ieri ha celebrato il suo 87° anniversario dalla fondazione, avvenuta il 27 febbraio 1939. A Lecce, il comando provinciale ha voluto onorare la ricorrenza stringendosi.