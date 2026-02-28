Levante | Ho attraversato momenti duri sono arrivata a Sanremo grazie a poche persone

Levante, alla sua terza partecipazione al Festival di Sanremo, ha rilasciato un'intervista a Fanpage in cui ha raccontato di aver attraversato momenti difficili e di essere arrivata a Sanremo grazie all'aiuto di sette persone. La cantante ha parlato apertamente delle sfide che ha affrontato lungo il percorso, evidenziando il supporto ricevuto da alcune figure chiave.