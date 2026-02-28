Legge elettorale tre sistemi di voto in 26 anni E si cambia ancora

Negli ultimi 26 anni sono stati adottati tre diversi sistemi di voto a livello nazionale e ora si prospetta un nuovo cambiamento, a poco più di un anno dalle prossime elezioni politiche del 2027. La discussione sulla legge elettorale continua a essere al centro del dibattito politico, con proposte e modifiche che si susseguono in Parlamento. La questione rimane aperta e in evoluzione.

La legge elettorale nazionale sembra destinata a cambiare ancora, a poco più di un anno dalle prossime elezioni politiche del 2027. Sarebbe un record per l'Italia, che già dal 2000 ad oggi ha votato sei volte alle politiche con tre sistemi diversi: nel caso il nuovo testo proposto dalla maggioranza dovesse arrivare a dama, l'anno prossimo gli italiani quindi potrebbero trovarsi ad eleggere il nuovo parlamento con il quarto sistema di voto differente in poco meno di 27 anni e sette elezioni politiche. Una tendenza che non ha precedenti in nessun paese europeo. Dopo quasi 50 anni di legge elettorale proporzionale (con la parentesi della legge...