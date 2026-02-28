Legali cardiochirurgo | Ingeneroso definire èquipe Monaldi impreparata Per i membri di Innsbruck espianto svolto nel rispetto dei protocolli

"La rappresentazione dell'équipe napoletana come sprovveduta ed impreparata appare ingenerosa, specie se contrapposta alla presunta efficienza dei medici austriaci e del personale dell'Ospedale di Bolzano, alimentando una lettura distorta della vicenda che non rende giustizia alla professionalità dei tanti medici che lavorano al Monaldi e nelle strutture del sud e, pur con le limitate risorse disponibili, fanno del loro meglio per assicurare le cure a chi soffre". E' quanto sottolineano, in una nota, Anna Maria Ziccardi e Dario Gagliano, i difensori di Gabriella Farina, responsabile dell'equipe medica del Monaldi che ha eseguito l'espianto del cuore del piccolo Domenico a Bolzano.