Le ‘voci’ dei professionisti di Terni al Festival di Sanremo | Esperienza che lascia il segno con tutta la filiera musicale italiana

Durante il settantaseiesimo Festival di Sanremo, alcuni professionisti e colleghi di Terni sono stati presenti tra gli artisti e il pubblico. La loro partecipazione si inserisce nelle fasi finali di una manifestazione che richiama l'attenzione di tutta la filiera musicale italiana. La loro presenza ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati di musica.

Il settantaseiesimo Festival di Sanremo è ormai giunto alle fasi conclusive, quanto decisive. Alla kermesse più importante e seguita della canzone italiana partecipano anche alcuni professionisti e colleghi di Terni. Si tratta di Emanuele Bellicci, Alessandro Cavalieri, Mauro Pacelli, Nicolò. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: La Fleur – Il fiore proibito, un’esperienza che lascia il segno all’Area XX1 di Roma | INTERVISTA ESCLUSIVA Una selezione di notizie su Festival di Sanremo. Discussioni sull' argomento Le ‘voci’ dei professionisti di Terni al Festival di Sanremo: Esperienza che lascia il segno con tutta la filiera musicale italiana; Il doppiatore Luca Ward brevetta la sua voce per tutelarsi l’IA; Lasciti di futuro. 250 anni di Fondazione Crosina Sartori Cloch dal 25 febbraio; Crimson Desert presenta i doppiatori protagonisti con un nuovo video dietro le quinte. ** Sal Da Vinci vince il Festival di Sanremo ** La vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo è pura magia! "Dedico il premio alla mia famiglia e a #Napoli", ha dichiarato il cantante. Un trionfo che profuma di talento, passione e cuore. Una voce - facebook.com facebook L’investitura in diretta: il futuro del festival di Sanremo si chiama Stefano De Martino x.com