A pochi giorni dalla finale del Festival di Sanremo 2026, Sayf ha commentato le tensioni in Iran, definendole “il solito capriccio americano” e auspicando che non escano dai limiti. Prima di esibirsi, ha spiegato il significato del suo brano “Tu mi piaci tanti”, sottolineando che “se ci armano noi non partiamo”, in relazione alle recenti notizie internazionali che coinvolgono il paese.

Il rapper spiega il verso "se ci armano noi non partiamo" e invita alla presa di coscienza contro la guerra prima della finale Porche ore prima della Finalissima del Festival di Sanremo 2026 Sayf ha spiegato il significato del verso della sua canzone “Tu mi piaci tanti” “se ci armano noi non partiamo” alla luce delle recenti notizie internazionali che coinvolgono l’Iran. Pur ammettendo di non essere pienamente informato a causa del “marasma di questa settimana”, l’artista spera si tratti di un “solito capriccio americano” e che la situazione “non vada oltre”. E ancora: “Il mio invito non è al semplice disertare, ma è a una presa di coscienza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Le tensioni in Iran? Temo sia il solito capriccio americano e spero non vada oltre. Il mio invito è a una presa di coscienza”: così Sayf a Sanremo 2026

Perché Laura Pausini ha sbagliato il nome di Sayf a Sanremo 2026: “Le è stato chiesto di pronunciarlo così”Sayf, all'esordio sul palco di Sanremo 2026, è stato vittima di un "incidente" sulla pronuncia del suo nome da parte dei conduttori Carlo Conti e...

Sanremo 2026, parla Sayf: "I talent non sono il mio mondo. Per capirmi ascoltate De André"L'artista, in gara al Festival con il brano "Tu mi piaci" si racconta a poche settimane dall'inizio della kermesse canora 26 anni, genovese, origini...

Iran, probabile attacco americano nelle prossime 24 ore

Una raccolta di contenuti su Iran.

Temi più discussi: MEDIO ORIENTE – Sale tensione Usa-Iran, Israele sgombera ambasciate? - Moked; Nyt, 'evacuate le basi Usa in Medio Oriente per tensioni con l'Iran'; Tensione Usa-Iran e rischio attacco: come proteggere il portafoglio di investimenti; Trump lancia il suo Consiglio di pace mentre le tensioni tra Stati Uniti e Iran si intensificano.

Israele, Iran e Usa: tensioni e ostilità dagli anni ’70 a oggiI rapporti tra Iran, Israele e Usa dalla rivoluzione islamica del 1979 in poi sono stati segnati da costanti tensioni, fino all'escalation negli anni più ... lapresse.it

Attacco Usa in Iran: cosa sappiamo sul programma nucleare di TeheranDopo settimane di avvertimenti pubblici, il presidente Donald Trump ha autorizzato raid congiunti con Israele contro obiettivi in Iran, dichiarando l’avvio di operazioni di combattimento su larga sca ... tg24.sky.it

Nicola Pedde: "L'Iran vuole la guerra regionale: ampliare l'impatto economico è la loro migliore difesa" x.com

#Attacco in #Iran, #Tajani: "Non sarà una #guerralampo" - facebook.com facebook