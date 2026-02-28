Le sfide di Baroni e il ricordo di Superga | le parole di Camolese

Il Torino ha annunciato il cambio di allenatore, segnando un punto di svolta in una stagione caratterizzata da risultati alterni. Il nuovo tecnico ha preso il posto di quello precedente, mentre il ricordo di Superga rimane vivo tra i tifosi e la squadra. Le parole di Camolese hanno ricordato gli anni passati e l’importanza di mantenere alta la tensione durante il campionato.

Il cambio di allenatore al Torino segna una svolta in una stagione ricca di alti e bassi, con una gestione della classifica che ha acceso le discussioni tra tifosi e critica. L’arrivo di Roberto D’Aversa al posto di Marco Baroni arriva dopo la sconfitta di Genova e anticipa un debutto contro la Lazio. In questo contesto, Giancarlo Camolese, ex tecnico granata, offre una lettura che collega passato e presente, delineando ciò che è cambiato e cosa resta da costruire. Il Torino passa a una nuova guida tecnica con l’obiettivo di ritrovare equilibrio e efficacia. L’arrivo di D’Aversa viene percepito come una opportunità per ridefinire idee e modus operandi, in attesa di test decisivi in campo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

