Le scarpe più belle delle sfilate Autunno-inverno 2026 27 della Milano Fashion Week

Durante la Milano Fashion Week Autunno-Inverno 202627 sono state presentate diverse calzature che hanno attirato l'attenzione. Tra le proposte spiccano zeppe con motivi arcobaleno, plateau open-toe, dettagli in piume, borchie e fantasie animalier. Le collezioni hanno mostrato un’ampia varietà di stili e materiali, evidenziando le tendenze previste per la prossima stagione.

Metti la mattina dopo una festa devastante, finita «nella camera d'hotel di qualcuno che nemmeno conosci» a raccogliere frammenti di te stessa dal pavimento. Così Glenn Martens concepisce la sua collezione per Diesel sullo sfondo di un'istallazione altrettanto caotica e scomposta. Qui il denim fa da protagonista dalla testa ai piedi, ça va sans dire, declinato su maxi-stivali che diventano pantaloni (statement) piuttosto che su francesine dalle zeppe concave. Ripetute come un leitmotiv anche nei sandali stroboscopici pronti a riflettere tutte le luci della città.