Le pagelle look della quarta serata di Sanremo 2026 | le Bambole di pezza regnano Bianca Balti memorabile in Valentino

Nella quarta serata di Sanremo 2026, le pagelle look evidenziano come le Bambole di pezza abbiano dominato la scena, mentre Bianca Balti ha attirato l’attenzione indossando un abito Valentino. La serata dedicata alle cover ha rappresentato un momento in cui i partecipanti hanno mostrato le proprie scelte di stile più significative. Il dress code e le mise sono stati al centro dell’attenzione, con molte scelte che hanno fatto discutere.

La serata delle cover è la nostra serata di Sanremo 2026 preferita. Se la serata cover è l’episodio “collab” del Festival, il guardaroba è la parte in cui tutti fanno soft launch del proprio aesthetic definitivo. Stasera all’Ariston si è visto di tutto: glam rétro, tailoring super pulito, punk energy, velluti drama e quell’eleganza “non mi sforzo ma sono iconica” che funziona solo quando c’è una mano super precisa dietro. Le pagelle look della quarta serata di Sanremo 2026: i look che per noi hanno vinto (e quelli che ci hanno fatto alzare un sopracciglio) Bianca Balti per la quarta serata si è affidata a Valentino e ha tenuto altissimo il mood diva contemporanea,il risultato è stato un look da mettere in cartella “ispirazioni vita”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

La quarta serata di Sanremo, quella delle cover, sorprende il pubblico più nei look che nella musica.

A Sanremo 2026 la serata delle cover ha in qualche modo risollevato un festival finora con poche emozioni (anche) dal punto di vista dei look.

