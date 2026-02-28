Le pagelle della serata delle cover | la sorpresa la fa Gianni Morandi Polemici Gassman padre e Grignani

Durante la serata delle cover al Festival di Sanremo, Gianni Morandi ha regalato una sorpresa che ha catturato l'attenzione del pubblico, mentre Gassman padre e Grignani hanno attirato polemiche con le loro esibizioni. La serata ha visto momenti di grande spettacolo e qualche discussione acceso tra gli artisti presenti, in un contesto di grande fermento e attenzione mediatica.

Tutti speravano arrivasse un colpo di scena, per fortuna è arrivato. Gianni Morandi si è esibito nel duetto con il figlio (Tredici Pietro). Hanno vinto Ditonellapiaga con Tony Pitonydavanti a Sayf con Alex Britti e Mario Biondi Ci voleva un vero colpo di scena e c’è stato. Nella serata delle cover di Sanremo, quella più spettacolare ma anche più prevedibile, il colpo di scena è stato l’arrivo di Quattordici Gianni (Morandi) al fianco di suo figlio Tredici Pietro per cantare Vita, peraltro scritta da Mario Lavezzi e da Mogol, fresco premio alla carriera (voto 7 alla performance, 10 alla sorpresa). Il risultato finale è stato la seconda... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Colpo di scena a Sanremo, Gianni Morandi canta a sorpresa con Tredici Pietro nella serata delle cover: l’abbraccio padre-figlio commuove l’Ariston – Il video

Sanremo 2026, Gianni Morandi duetta a sorpresa con il figlio Tredici Pietro e si commuove nella serata delle coverUn duetto vociferato e diventato realtà nella serata delle cover sulle note di "Vita", che lo stesso Morandi cantò con Lucio Dalla Padre e figlio...

Sanremo 2026, le pagelle delle canzoni della serata cover: Ditonellapiaga e TonyPitony 9, Renga e Ferreri 5Ecco le pagelle della quarta serata del Festival di Sanremo, quella dei duetti e delle cover: Sayf e Sal Da Vinci convincono ancora, ben oltre la sufficienza ... fanpage.it

Sanremo 2026, le pagelle della serata delle cover: Tredici Pietro senza voto. Viva la tromba di SayfLa serata delle cover da quando esiste è uno degli appuntamenti più attesi di ogni edizione del Festival di Sanremo. Fa storia a sé in termini di classifica, ma spesso e volentieri appassiona persino ... ilsole24ore.com

