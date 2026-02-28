LE PAGELLE Caso entra e decide Birindelli è un muro Colombo che lampo

Nella partita, il portiere ha passato quasi inosservato, intervenendo con attenzione sull’unico tentativo avversario. Birindelli ha dimostrato solidità, risultando un punto di riferimento in difesa, mentre Colombo ha regalato un momento di sorpresa con una conclusione lampo. Le valutazioni individuali sono state assegnate in base alle prestazioni, evidenziando l’efficacia di alcuni giocatori e la stabilità della linea difensiva.

THIAM 6. Quasi mai impegnato tra i pali. Attento sull'unico tentativo di Franzoni. BIRINDELLI 6,5. Dalle sue parti non si passa mai. Bene in fase di spinta. DELLI CARRI 6,5. Sicuro negli interventi, controlla. CARBONI 5,5. Costretto a volte a ricorrere alle maniere forti. Commette vari errori di distrazione. COLPANI 6. Ruolo inedito, con voglia. Pericoloso in più di un'occasione. COLOMBO 7. Poco nel vivo. La verticalizzazione per Azzi però è al limite della genialità. PESSINA 7. Gara da capitano. Mette il sigillo finale con un gran sinistro. AZZI 7,5. Tra i più temuti dagli avversari che lo marcano stretto. Nel secondo tempo è devastante: decisivo.