Le incognite e le criticità | Energia e consumo di suolo Impatti ancora da valutare

Gli esperti nel settore dell’energia e dell’urbanistica sottolineano l’importanza di monitorare attentamente il consumo di suolo legato ai data center. Si raccomanda di puntare alla riconversione di aree dismesse, piuttosto che all’occupazione di terreni ancora liberi. Le criticità legate agli impatti ambientali e territoriali di questi insediamenti sono ancora oggetto di approfondimento e valutazione.

Data center, "attenzione al consumo di suolo". L'invito che arriva da esperti e studiosi della materia è cercare di favorire la riconversione di aree dismesse, piuttosto che gli insediamenti su suolo libero. È solo una delle sollecitazioni che vengono rivolte a legislatori e istituzioni, per una maggiore regolamentazione e una più puntuale localizzazione del fenomeno. Ne parliamo con Alice Franchina, ricercatrice del Dipartimento di architettura e studi urbani del Politecnico di Milano. Alice Franchina, perché l'hinterland milanese si rivela così attrattivo? "I motivi sono svariati, dalla disponibilità di spazi a quella di acqua per il raffreddamento degli impianti.

