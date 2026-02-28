Un ciclo di serate enogastronomiche a tema, con l’obiettivo di valorizzare la ristorazione e le produzioni di qualità della provincia di Prato. E chi parteciperà ad uno degli appuntamenti nelle varie attività attive nel campo della ristorazione coinvolte nell’iniziativa, riceverà in omaggio una bottiglia di vino dell’Azienda Agricola di Artimino. E’ quanto prevede il progetto Regalo di. Vino a cura di Fiepet Confesercenti Prato, in collaborazione con Confesercenti Pistoia e il Consorzio Turistico Toscana Turismo & Congressi. L’obiettivo, spiega Confesercenti, è duplice: sostenere concretamente le imprese, creando opportunità di sviluppo e visibilità, e offrire a cittadini e visitatori esperienze autentiche capaci di raccontare i sapori pratesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le cene made in Prato. Con i "Regali di... Vino" per serate speciali

Tutto quello che riguarda Regali di.

