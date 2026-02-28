Le azioni di Netflix salgono del 10% dopo aver lasciato la Warner Bros

Le azioni di Netflix hanno registrato un aumento del 10% dopo aver abbandonato la collaborazione con Warner Bros. Ieri, 27 febbraio 2026, si è verificato un aumento significativo delle azioni di Netflix, in seguito all'offerta fatta dalla Paramount a Warner Bros.

Vi abbiamo raccontato quanto accaduto ieri, 27 febbraio 2026, a seguito dell’offerta da capogiro della Paramount al colosso Warner Bros. Un’offerta che aveva riscritto le carte in tavola del mercato produttivo cinematografico. Difatti questa mossa ha subito fatto incrinare le iniziali ambizioni di Netflix, la quale ha reputato l’offerta ‘economicamente poco attraente’. Da qui la decisione di lasciare la Warner Bros., ormai già da un po’ di tempo causa di malcontento e disordine economico e burocratico. E’ notizia di poche ore fa che a seguito del suddetto accordo, le azioni di Netflix sarebbero salite del 10%. Il nuovo bilancio Netflix. Wall Street sembra del tutto entusiasta del fatto che Netflix abbia abbandonato l’accordo per acquistare Warner Bros. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

