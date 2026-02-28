L' ayatollah Ali Khamenei è morto

L'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema della repubblica islamica dell’Iran, è deceduto oggi a causa degli attacchi condotti da Israele e Stati Uniti. La notizia è stata confermata dalle autorità iraniane, che hanno comunicato la sua morte senza ulteriori dettagli. Khamenei aveva ricoperto il ruolo di guida suprema dal 1989.

Il suo corpo è stato recuperato sotto le macerie del suo compound a Teheran, colpito oggi dagli attacchi di Israele e Stati Uniti. Chi era la guida suprema del regime di Teheran Ali Khamenei, la Guida suprema della repubblica islamica dell’Iran, è stata eliminato oggi, in seguito agli attacchi di Israele e Stati Uniti. "Questa mattina abbiamo distrutto in un potente attacco a sorpresa il complesso del tiranno Khamenei nel cuore di Teheran", ha spiegato Benjamin Netanyahu in un discorso alla nazione, aggiungendo: "Ci sono molti segnali che sia morto". Poco dopo è arrivata la conferma di Israele e poi anche quella di Donald Trump. Su Truth, il presidente americano ha scritto: "Khamenei, una delle persone più malvagie della Storia, è morta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Ali Khamenei, chi è l’ayatollah che guida l’Iran da quasi 40 anni: dal fallito attentato al possibile successoreRoma, 28 febbraio 2026 – La notizia (non confermata) della morte di Ali Khamenei, potrebbe rappresentare una svolta nell’attacco di Israele e Usa...

L’Ayatollah Ali Khamenei conferma l’uccisione di migliaia di persone durante le proteste in Iran, ma non se ne assume la responsabilitàLa Guida Suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha riconosciuto per la prima volta l’uccisione di migliaia di persone durante le proteste che...

Ali Hosseini Khamenei, chi è l’ayatollah dell’Iran dato per morto nell'attacco Israele-UsaLeggi su Sky TG24 l'articolo Ali Hosseini Khamenei, chi è l’ayatollah dell’Iran dato per morto nell'attacco Israele-Usa ... tg24.sky.it

Iran, è morto l'Ayatollah Khamenei. Recuperato il corpo dopo l'attacco di Usa e IsraeleIl corpo di Ali Khamenei, Guida Suprema dell'Iran, ucciso questa mattina in un attacco aereo israeliano, è stato ritrovato. Lo riferisce ... iltempo.it

L’ayatollah Ali Khamenei è stato ucciso negli attacchi israeliano-americani contro l’Iran. La foto del suo corpo è stata mostrata a Netanyahu e a Teheran, appresa la notizia, alcune persone applaudono dalle finestre mentre i missili iraniani colpiscono Israele e - facebook.com facebook

L’ayatollah Ali Khamenei era il dittatore più longevo al potere del mondo, fino alla bomba che lo ha ucciso oggi. Era il responsabile di una lunga serie di atrocità contro gli iraniani, contro i siriani, prima che contro gli israeliani o gli americani. La più sanguinosa x.com