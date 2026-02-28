Lavoro nero al 30% in un’azienda tessile di Mariano Comense | sospesa l’attività

Nella mattinata del 27 febbraio 2026, i carabinieri di Mariano Comense e il NIL di Como hanno condotto controlli straordinari in un'azienda tessile locale. Durante le verifiche sono stati scoperti lavoratori in nero, che rappresentano circa il 30% della forza lavoro dell’azienda. A seguito delle ispezioni, l’attività dell’azienda è stata sospesa.

Controlli straordinari dei carabinieri a Mariano Comense nel settore tessile. Nella mattinata del 27 febbraio 2026 i militari della tenenza cittadina, insieme al nucleo carabinieri ispettorato del lavoro (NIL) di Como, hanno effettuato un’ispezione in un’azienda di confezioni tessili.Al termine. 🔗 Leggi su Quicomo.it Mariano Comense, assumeva lavoratori in nero: chiusa un’azienda tessile cineseMariano Comense, 1 marzo 2026 – Lavoratori in nero, dipendenti non adeguatamente formati e mancanza di sicurezza. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mariano Comense. Temi più discussi: Lavoro nero al 30% in un’azienda tessile di Mariano Comense: sospesa l’attività; Decreto Sicurezza, l’INL riepiloga le novità; Provincia di Como, lavoratori in nero nell'azienda tessile: attività sospesa e 28mila euro di sanzioni; Controlli dei Carabinieri Ispettorato del Lavoro sul lavoro nero. Sospese sei imprese, cinque edili. Erogate multe e ammende per oltre 225.000 euro. Lavoro nero. Maxi multa al lounge barLa scure di una maxi multa da ventimila euro si è abbattuta su un noto ristorante e lounge bar di Rivoltella, frazione di Desenzano del Garda, dopo essere finito nel mirino dei carabinieri. Il ... ilgiorno.it Lotta al lavoro nero: sospese sei attivitàIl nucleo Ispettorato del lavoro dei carabinieri fa piazza pulita. Sono ben nove, infatti, le attività finite nel mirino ... msn.com Sara Fantini domina ancora: 18° titolo ai Campionati Italiani Invernali di Lanci A Mariano Comense, Sara Fantini ha conquistato per la diciottesima volta il titolo nei Campionati Italiani Assoluti e Giovanili invernali, imponendosi nel martello femminile con 68,73 - facebook.com facebook