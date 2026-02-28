Lavori alla rete gas chiude l' incrocio tra le vie Ponchielli e Pancaldi

Da martedì 3 marzo, l’incrocio tra via Ponchielli e via Pancaldi sarà chiuso al traffico per lavori di manutenzione sulla rete del gas. L’interdizione alla circolazione durerà fino a conclusione delle operazioni e sarà gestita da InRete, società del gruppo Hera. Durante questo periodo, i veicoli non potranno attraversare l’incrocio interessato.

Da martedí 3 marzo sarà sospesa la circolazione all'incrocio tra via Ponchielli e via Pancaldi per consentire attività di manutenzione della rete gas a cura di InRete del gruppo Hera.