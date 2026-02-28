Lavori ai pali della luce chiuso lo svincolo di Verbania sulla A26

Dalle 22 di martedì 3 alle 6 di mercoledì 4 marzo, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, sarà chiuso lo svincolo di Verbania in entrata verso il Sempione e in uscita per chi proviene da Arona. La chiusura è necessaria per permettere lavori di manutenzione ai pali della luce lungo l'autostrada. La misura interesserà sia chi proviene da Arona sia chi cerca di entrare in autostrada in direzione Sempione.

